Консультационный совет должен сделать выбор между «Золотой короной» и УЭК на этой неделе, а главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предстоит утвердить решение до 1 июля

«Золотая корона» опередила УЭК в гонке за право стать базой для создания Национальной системы платежных карт (НСПК): по итогам анкетирования, проведенного экспертным советом при ЦБ, она набрала 1,68 балла, а конкурент — 1,5 балла, говорится в протоколе заседания экспертной группы, с которым ознакомились «Ведомости». Окончательное решение будет принято на этой неделе.

В голосовании участвовали представители платежных систем, аудиторских компаний KPMG и Accenture, банковских ассоциаций и в качестве независимого эксперта совладелец «Ангстрема», экс-министр связи Леонид Рейман. Результат голосования стал неожиданным, говорит источник газеты, тем более что в нем принимал участие Сбербанк, основной акционер УЭК.

На прошлой неделе УЭК и «Золотая корона» получили анкеты, они должны были раскрыть бенефициаров и юрисдикцию, в которой работают, опыт работы, зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности и программного обеспечения, используемого в платежном приложении, количество карт и принимающих их банкоматов и терминалов. Кроме того, системам пришлось оценить объем изменений, которые должны будут провести банки, работающие с международными платежными системами, для того, чтобы эмитировать карты на их платформе. По каждому параметру эксперты определяли, соответствует платежная система задачам технологической платформы НСПК полностью, частично или же не подходит вовсе, рассказал участник экспертного совета.

Представители УЭК в результатах анкетирования указали, что имеют особое мнение по поводу экспертов, входящих в совет, говорит собеседник «Ведомостей». В частности, УЭК не понравилось мнение ВТБ 24 и банковских ассоциаций. «УЭК заявила, что эксперты голосовали сердцем, а не разумом и пришли к неправильной оценке», — передает участник встречи.