Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» на «негативный». Сам рейтинг остался на уровне «Bаа1», сообщается на официальном сайте агентства.

Moody’s мотивировало ухудшение прогноза ростом восприимчивости России к геополитическим рискам и ухудшением среднесрочного прогноза экономического роста. В то же время агентство отметило стабильность бюджета России и положительное внешнеторговое сальдо. По прогнозу агентства, среднегодовой рост ВВП России в 2014—2018 годах замедлится до 1,7%.

В марте два других ведущих рейтинговых агентства — Fitch и S&P — также ухудшили прогнозы по кредитному рейтингу России со «стабильного» на «негативный», объяснив это «растущими геополитическими и экономическими рисками». Тогда же Moody’s заявило о том, что рейтинг России будет пересмотрен, при этом не исключалось понижение его на одну или две ступени.

S&P в конце апреля понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте c «BBB» до «BBB-», вплотную приблизив его к так называемому мусорному уровню. S&P объяснило рейтинговое действие опасениями относительно значительного оттока капитала из России в I квартале 2014 года. Агентство отметило факт сокращения прямых иностранных и портфельных инвестиций, оценив это «как риск, оказывающий влияние на перспективы экономического роста России».