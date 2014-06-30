Центральный банк России рассчитывает в ближайшее время решить проблемы с работой платежных систем Visa и MasterCard на территории РФ, в течение полутора лет создать национальную платежную систему. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ведутся переговоры с Visa и MasterCard об условиях их работы на территории России. Надеюсь, мы в ближайшее время все озабоченности, все проблемы, которые были связаны с их функционированием, также решим», — сказала Набиуллина.

По ее словам, в России подготовлен план действий по созданию национальной платежной системы.

«Сейчас работает комиссия, которая создана при Центральном банке, в нее входят и представители правительства, и представители парламента. Специалисты отбирают технологии, которые у нас уже есть, для того чтобы использовать наработки», — отметила глава Центробанка.

Набиуллина заверила: «В ближайшее время такие технологические решения будут подготовлены, и затем в течение полутора лет мы сможем создать полноценную национальную платежную систему».

Она напомнила, что «недавно были приняты поправки к законодательству, которые предусматривают создание полноценной национальной платежной системы, для того чтобы наши граждане, которые пользуются пластиковыми картами и уже привыкли к этому, чувствовали себя защищенными от любых недружественных действий, которые могут предприниматься где-то извне».

Глава Центробанка рассказала о том, что делается для выполнения этого закона. «Первое — это краткосрочные меры: работаем вместе с банками, чтобы они имели связи между собой, для того чтобы были так называемые межхостовые технологические соединения, которые позволят систему сделать более надежной уже в краткосрочной перспективе», — сообщила Набиуллина. Она подчеркнула, что также на территории России создаются «свои процессинговые центры, свой операционно-клиринговый центр, с тем чтобы выпускать полноценные карты, которые бы выпускали наши банки уже на российских технологиях, на российских наработках, чтобы вся обработка, трансакция шла на российской территории».

Необходимость смены формата деятельности в России для международных платежных систем (МПС) вызвана созданием российской национальной платежной системы (НПС), запуск которой, в свою очередь, стимулируется отключением сервисов Visa и MasterCard для ряда российских банков, попавших под санкции США.

Согласно принятому компромиссному решению между правительством России и международными платежными системами, обе МПС создадут в РФ свои структуры, которые будут интегрированы в российскую платежную систему. Таким образом, внутрироссийские платежи россиян по банковским картам будут обеспечены внутренним процессингом НПС, а международные, как и прежде, — процессингом Visa и MasterCard.