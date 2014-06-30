Стоимость бивалютной корзины на 19:00 мск составила 39,6964 рубля, что на 41 копейку выше уровня предыдущего закрытия.

Курс доллара по последней сделке равен 34,0400 рубля. Максимальный курс сделки — 34,0640 рубля, минимальный — 33,7330. Всего за торговый день совершено 13 370 сделок на 4 млрд 184 млн 983 тыс. долларов.

Курс евро по последней сделке — 46,5405 рубля. Максимальный курс сделки составил 46,5775 рубля, минимальный — 46,0510. За торговый день проведены 1 930 сделок объемом 532 млн 224 тыс. евро.

«Мы сегодня видим ожидаемый отскок, пара доллар/рубль поднималась до 34 рублей. Отметим, что на прошлой неделе Министерство финансов прекратило покупки валюты в Резервный фонд, выполнив поставленную цель потратить 212 миллиардов рублей, последняя операция проводилась 23 июня. Однако, как мы видим, рубль начал ослабляться несмотря на это, — комментирует аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев. — Может быть, дело в высокой вероятности введения третьего пакета санкций от Евросоюза: в пятницу по итогам саммита ЕС России было дано три дня на изменение политики по отношению к конфликту на Украине. По всей видимости, введение новых санкций можно считать уже неизбежной данностью. Но мы по-прежнему считаем рубль перекупленным вне зависимости от геополитической ситуации, ждем возврата пары доллар/рубль в диапазон 35 — 36 рублей, евро/рубль — в диапазон 48 — 49 рублей в ближайшие недели».