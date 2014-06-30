Средняя максимальная ставка топ-10 банков по вкладам выросла на 0,9 п. п.

Средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам населения в третьей декаде июня составила 8,93%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.

Значение средней максимальной ставки стало рекордным в текущем году. В первой и второй декадах июня показатель держался на уровне 8,84%, а минимум-2014 был зафиксирован в первой декаде февраля — 8,27%.

В топ-10 банков по объему депозитов физлиц в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.