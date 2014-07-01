Национальная система платежных карт (НСПК) в России будет создаваться с нуля. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного банковского конгресса — 2014 источник, знакомый с ходом консультаций, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Вопрос (о создании НСПК с нуля. — Прим. ред.) обсуждался, так и будет в конечном итоге. А сейчас выбор (платежной) системы — это для скорости», — говорит источник, поясняя, что тот выбор базы для создания НСПК, который пытаются сделать сейчас, — временное решение. НСПК, по его словам, будет создаваться на новой платформе, что может занять примерно год — полтора.

В понедельник рабочая группа при ЦБ отложила на месяц решение по технологической базе для НСПК. «Пока все переносится, нужна еще информация», — сказал собеседник, отметив, что на создание НСПК с нуля может потребоваться около 3 млрд рублей, а не 10 млрд, как говорилось ранее.

В списке кандидатур на пост главы оператора НСПК, по словам источника, сейчас четыре-пять человек, все они не из ЦБ, а с рынка платежных карт. «Звучало имя Алексея Попова из УЭК, руководителей из ОРС (Объединенной расчетной системы. — Прим. ред.), из коммерческих банков, имена тех, кто работает в карточном бизнесе», — сообщил источник.