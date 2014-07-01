ЦБ опубликовал перечень из 35 банков , в которых можно размещать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, включая вложения в депозиты.

В числе банков, отвечающих требованиям регулятора и законам «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и «О накопительно-ипотечной системе обеспечения военнослужащих», ЮниКредит Банк, Хоум Кредит Банк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», ВТБ, Альфа-Банк, «Возрождение», Сбербанк, Русфинанс Банк, Ханты-Мансийский Банк, «Ак Барс», «Центр-Инвест», ВТБ 24, Связь-Банк, Креди Агриколь КИБ, «Глобэкс», Московский Кредитный Банк, «ФК Открытие» и др.

Ранее регулятор установил дополнительные требования к банкам, на счетах которых НПФ могут размещать пенсионные накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих. Так, банк должен работать на рынке не менее пяти лет, иметь собственный капитал не менее 5 млрд рублей и рейтинг не ниже «BB-» по классификации Fitch, S&P или не ниже «Ba3» по шкале Moody`s.