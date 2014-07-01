ЦБ установил официальные курсы валют на 2 июля. Курс доллара поднялся на 38,4 копейки, составив 34,2275 рубля (33,8434 рубля на 1 июля). Курс евро — на 65 копеек, до 46,8335 рубля (46,1827 рубля на 1 июля).

Рубль продолжает испытывать давление, под воздействием которого его курс снижается уже третий день. Основной негативный фон связан с событиями на Украине — возобновление военной операции на востоке страны привело к активным продажам и ослаблению рубля против доллара более чем на 1,5%. Пока уровень фиксации прибыли и формирования новых позиций — 34,2 рубля. Если ситуация ухудшится, то следующая «остановка» будет в диапазоне 34,8—35,2 рубля, прогнозирует аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.