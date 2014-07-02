ЦБ, по словам его главы Эльвиры Набиуллиной, не обольщается по поводу статистики, свидетельствующей о сокращении объема сомнительных операций на треть

Недавно на ежедневную отчетность было переведено 23 банка по Центральному федеральному округу в связи с требованиями письма 172-Т «О приоритетных мерах по осуществлению банковского надзора», рассказал «Ведомостям» один из банкиров, знающий это от сотрудника теруправления.

В письме 172-Т указано, что банки, превышающие определенный лимит сомнительных операций, могут получить ограничения ЦБ на некоторые виды операций, а также перевод на режим ежедневной отчетности в ЦБ. Порог сомнительных операций, за превышение которого банк может попасть под пристальное внимание регулятора, ЦБ снизил в конце мая этого года с 5 млрд рублей, или 5% от дебетового оборота по счетам клиентов, до 3 млрд рублей, или 3%. В целом по системе сейчас 76 банков отчитываются перед ЦБ о своем финансовом положении ежедневно, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов.

По словам источника газеты, перевод этих 23 банков на режим ежедневной отчетности совпал по времени с переводом в другой регион бывшего руководителя столичного главка Алексея Плякина.

Сотрудник надзорного блока ЦБ говорит, что количество банков, перешедших на ежедневную отчетность в ЦФО, действительно перевалило за два десятка, но их число постоянно варьируется: в некоторых заподозренных в сомнительных операциях таковых не оказывается или же банк исправляется. На ежедневную отчетность банки могут быть переведены не только по подозрению в сомнительных операциях, но и если их финансовое состояние вызывает у ЦБ вопросы, пояснил собеседник газеты.