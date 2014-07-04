США, всегда проповедовавшие идею, что «рынок решает все», сейчас превратили его во внешнеполитический инструмент, а все более широкое применение механизма санкций — не что иное, как новое наступательное оружие. Так охарактеризовал нынешнюю ситуацию во взаимоотношениях России и США на фоне украинского кризиса замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, курирующий американское направление. Интервью с представителем дипломатического ведомства публикует газета «Коммерсант» .

По словам замминистра, США, в частности, свернули диалог по экономическим вопросам. «Я не предполагал, что вопросы торговли, инвестиций и доступа на рынки могут так просто пасть жертвой геополитических соображений. Оказывается, очень даже могут. Причем инициатором подобных решений является правительство страны, которая на знаменах своего экономического роста и могущества когда-то начертала, что рынок решает все и регулировать его нужно по минимуму», — удивляется развитию событий Рябков. «Рынок превращается во внешнеполитический инструмент, — констатирует он. — Все шире применяются запрещенные приемы, ничего общего не имеющие с рыночными интересами и соображениями экономической эффективности. Все это подчинено сугубо геополитической задаче сдерживания, а то и отбрасывания страны или стран, которые в силу особенностей их внешнеполитического курса или чем-то еще не устраивают США».

В числе «настораживающих проявлений подобной ментальности» — «все более широкое применение инструмента санкций, включая меры по ограничению банковского обслуживания нормальной экономической деятельности».

«Это не что иное, как новое наступательное, в чем-то даже стратегическое внешнеполитическое оружие США», — заключает Рябков.

«Санкционные меры, объявленные и скрытые, применяются в отношении все более широкого круга стран и во все большем масштабе. Они становятся все более всеохватывающими и глубокими. Такое впечатление, что во властных структурах в Вашингтоне пришли к выводу, что иногда проще и дешевле применять санкции, чем осуществлять традиционную проекцию военной силы на кого-то. То есть мы имеем дело с новым наступательным видом оружия», — излагает свое видение ситуации замглавы МИД.

Все происходящее в двусторонних отношениях с Вашингтоном заставляет задуматься о том, насколько надежным партнером США являются в принципе, отметил Рябков. По его словам, Россия зеркально на все направленные против нее шаги отвечать не собирается, но «вынуждена искать противоядие». В частности, он прокомментировал ситуацию с платежными системами и шаги по созданию в России национальной платежной системы. «Взять, к примеру, ситуацию с платежными системами. Как можно доверять кому-то, кто в любой момент может выключить свет у тебя в комнате? Причем сделать это, не зайдя в комнату, а с помощью какого-то рубильника, установленного неизвестно где, то есть дистанционно... Поневоле начинаешь задумываться, не стоит ли купить и установить собственный дизель-генератор, на всякий случай», — образно описал события замминистра.

Отвечая на вопрос о том, насколько ощутимы для России в целом потери от приостановки сотрудничества с США в военно-политической, экономической и других сферах, Рябков указал на то, что «заморожен ряд взаимовыгодных проектов». «Я бы, конечно, не стал говорить, что нам это безразлично... Хотелось бы надеяться, что все это временно. Не думаю, что проекты и программы сотрудничества с Россией настолько не имеют значения для самих США, что можно легко этим пренебречь», — подчеркнул дипломат.

Между тем накануне американский вице-президент Джозеф Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, что США готовы ввести дополнительные санкции в отношении России. «Вице-президент отметил, что США готовы установить дополнительную цену для России, если она не прекратит продолжающуюся поддержку сепаратистов, включая переправку тяжелых вооружений через границу», — цитирует сообщение Белого дома ИТАР-ТАСС . По словам Байдена, «США по-прежнему сфокусированы на действиях России, а не на ее словах».