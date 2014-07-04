Подконтрольный известному российскому банкиру Игорю Киму банк «Экспо Капитал» сменил название: теперь оно полностью звучит как ООО «Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (сокращенно — ООО «Банк «СКС»). Соответствующие изменения на днях зафиксированы в ЕГРЮЛ, хотя на сайте самого банка и на его страничке у ЦБ пока не отражены.

Год назад банк уже менял свое название. Напомним, создавался он еще в середине 1990-х как 100-процентная «дочка» немецкой финансовой группы WestLB, и еще какое-то время после ее выхода из капитала, что произошло в ноябре 2012 года, назывался «ВестЛБ Восток». В июле 2013 года кредитная организация получила название «Экспо Капитал», отразившее ее переход на бренд нового ключевого собственника.

Согласно последней раскрываемой информации, Игорю Киму принадлежат 78,25% долей в переименованном банке, у Германа Цоя 19,75%. Также у банка есть третий бенефициар-миноритарий Александр Гайдук с 2-процентной долей. Все трое входят также в число участников Экспобанка (доля Кима — 68,6%, Цоя — 17,6%).

Отметим, что в течение нескольких месяцев (с декабря 2013 года) банк «Экспо Капитал» выступал ключевым собственником АйМаниБанка, но в апреле-2014 полностью вышел из капитала, продав свой пакет в 54,75% акционерам Финпромбанка.

Основными сферами интереса «Экспо Капитала», по крайней мере до его переименования в Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса, были корпоративный и инвестиционный бизнес, свидетельствует информация на его сайте. Банк является участником системы страхования вкладов, при этом в сетке тарифов для физлиц у него пока значатся только вклады до востребования.