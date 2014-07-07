На портале Банки.ру 10 июля с 12:00 до 17:00 состоится онлайн-конференция нового председателя правления Мособлбанка Максима Егунова на тему «Первые итоги санации Мособлбанка».

Банк России 21 мая принял решение о начале процедуры финансового оздоровления Московского Областного Банка. Санатором был выбран СМП Банк. После объявления о санации кредитная организация приостановила выплату вкладов и проведение платежей. Однако уже к началу июня большая часть операций банка была восстановлена, начались платежи и выдача денежных средств клиентам. Был разработан регламент выплаты вкладов. Объем выплат по заявкам вкладчиков уже составил более 10 млрд рублей.

Одновременно были пересмотрены условия размещения новых депозитов и началась разработка новой линейки вкладов, направленная на улучшение текущих экономических показателей банка. О том, как идет санация и каковы ее первые итоги, расскажет председатель правления банка Максим Егунов.

Московский Областной Банк ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка. На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 534,26 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -146,11 млрд, кредитный портфель — 227,05 млрд, обязательства перед населением — 98,29 млрд.