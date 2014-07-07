Банк России с 7 июля отозвал лицензии у трех кредитных организаций — Евросиб Банка, «Фининвеста» и «ИстКом-Финанса». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

По данным Центробанка, все три банка не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

При этом Евросиб Банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности, а также не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов.

«Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка рисков и достоверное отражение стоимости активов приводит к полной утрате собственных средств банка, отмечается в сообщении регулятора.

По данным Банка России, «ИстКом-Финанс» в связи с потерей ликвидности не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед вкладчиками. Кроме того, на протяжении 2013 года и I квартала 2014-го банк был вовлечен в проведение сомнительных операций общим объемом около 14 млрд рублей.

Как сообщило в понедельник АСВ, выплаты страховки вкладчикам лишившихся лицензии кредитных организаций начнутся не позднее 21 июля, а банки-агенты будут отобраны до 11 июля.

С 19 июня у «ИстКом-Финанса» утратила силу лицензия на право привлечения вкладов физических лиц и обслуживания их счетов, средства клиентам выдавались "по возможности". Клиенты «Фининвеста» еще зимой сообщали в Народном рейтинге Банки.ру о проблемах с проведением денежных средств.