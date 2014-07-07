Сбербанк в первом полугодии увеличил расходы на создание совокупных резервов до 136,9 млрд рублей с 47,5 млрд

Чистая прибыль Сбербанка в первом полугодии составила 186,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В нем отмечается, что сравнение с показателем за аналогичный период прошлого года «некорректно из-за введенных изменений в бухгалтерский учет по отражению отложенного налога». При этом рассчитанная без учета отложенного налога чистая прибыль составила бы 196,8 млрд рублей против 191,8 млрд рублей в январе-июне 2013-го.

Расходы на создание совокупных резервов составили 136,9 млрд рублей против 47,5 млрд за первое полугодие прошлого года. «Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2,2 раза», — отмечается в пресс-релизе.

Чистый процентный доход увеличился на 24,5% до 415,1 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 24%, до 125,6 млрд. Операционные доходы до совокупных резервов выросли на 22,5% и составили 558,7 млрд рублей. С начала года активы Сбербанка увеличились с начала года на 6,3% в основном за счет кредитного портфеля клиентов, а в июне снизились на 0,6%.

Кредитный портфель корпоративных клиентов за месяц сократился на 37 млрд рублей, а с начала года вырос на 790 млрд рублей (9,2%), до 9,4 трлн рублей. Портфель кредитов физлицам в июне увеличился на 74 млрд рублей, с начала года - на 361 млрд рублей или 10,8%, до 3,7 трлн.

Средства физлиц за месяц выросли на 75 млрд рублей, а за шесть месяцев сократились на 79 млрд (1%), составив 8 трлн. В июне средства юрлиц уменьшились на 270 млрд рублей, а рост с начала года составил 475 млрд рублей (15,2%), показатель достиг 3,6 трлн рублей.

В силу отсутствия источников добавочного капитала величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают – 1 трлн 494 млрд рублей на 1 июля.