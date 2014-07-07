Председателем правления Инвестторгбанка станет Александр Ройко. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что официальное назначение состоится после согласования его кандидатуры с Банком России.

Ройко ранее занимал должность старшего вице-президента и входил в правление НОМОС-Банка, который в середине июня был переименован в «ФК Открытие». Согласно информации из архивов сайта этого банка, до прихода туда в 2002 году Ройко работал в «Роспечати». Родился он в Московской области, окончил Московский технический университет связи и информатики.

Александру Ройко в качестве нового руководителя предстоит развивать Инвестторгбанк в соответствии с выбранной акционерами стратегией. «Мы долго подбирали кандидатуру на этот пост, решение было непростым, — рассказал председатель совета директоров Инвестторгбанка Владимир Гудков. — Уверен, что «новая кровь» позволит банку не только успешно пройти через все рыночные испытания, но и выйти на новый качественный уровень… Только в первом полугодии московская сеть банка выросла в два раза, запланировано открытие новых офисов, внедряется новая автоматизированная банковская система, мы переходим на новый процессинг. Новому председателю правления предстоит возглавить много непростых, но интересных и «благодарных» проектов».

В числе ключевых задач нового главы Инвестторгбанка будет также укрепление его корпоративного бизнеса, следует из релиза.