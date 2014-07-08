Минфин предлагает смягчить требования к техническому обеспечению деятельности платежных систем — основными бенефициарами такого подхода будут Visa и MasterCard. Чипы на картах теперь необязательно должны быть российскими, а софт может закупаться и у российских «дочек» иностранных производителей. Такие нормы, по сведениям «Коммерсанта», содержатся в документе, который устанавливает технические требования к национально значимым платежным системам, согласован с профильными ведомствами и направлен в понедельник в правительство.

Требования разрабатывались в соответствии с принятыми в начале мая поправками к закону «О национальной платежной системе», которые разрешают работать в России без уплаты обеспечительных взносов только национально значимым игрокам. В ходе доработки документ сильно изменился. «Изначальные требования были сильно завышены, — пояснил «Коммерсанту» замминистра финансов Алексей Моисеев. — Шансы получить статус национально значимой платежной системы из-за условий о российском происхождении чипа, об определенной доле российского софта (25%.— Прим. ред.) были невелики даже у российских игроков».

Источники газеты, знакомые с содержанием последней версии проекта, указывают на два основных изменения. «Если сначала в нем содержалось требование о производстве всех составляющих чипов в России, то теперь достаточно того, что они здесь будут просто собираться», — говорит один из них. Требование о 25-процентной доле российских разработок в инфраструктуре платежной системы (программном обеспечении) осталось без изменения, но теперь речь идет не о российских разработчиках, а о российских правообладателях, отмечает другой собеседник газеты.

Сейчас Visa и MasterCard не соответствуют требованиям, предъявляемым к национально значимым игрокам, причем не только техническим, но и по условию о российских владельцах и расположению в России процессинговых центров. Отсрочить уплату обеспечительных взносов до момента смены владельцев и создания российского процессинга они могли бы, передав свой процессинг национально значимым игрокам. Но если бы таких не оказалось даже среди российских платежных систем, Visa и MasterCard просто некуда было бы переходить на процессинг, говорит Моисеев. Вопрос об уплате взносов для МПС определяет перспективы их ухода из России — совокупно для Visa и MasterCard это почти 3 млрд долларов, что на порядок превышает их прибыль здесь.

В ситуации, когда национальная платежная система не создана и российский рынок не готов к уходу двух крупнейших игроков, власти решили пойти на компромисс, полагают эксперты. По мнению некоторых собеседников «Коммерсанта», в новой редакции документа требования оказались настолько либеральными, что в будущем — после смены иностранных собственников на российских и построения в РФ процессинговых центров — претендовать на статус национально значимых смогут даже международные платежные системы. Впрочем, поскольку позиция финансовых властей меняется быстро, прогнозировать что-либо не стоит, отмечает «Коммерсант».