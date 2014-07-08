Задержку с возвратом средств вкладчикам Мособлбанка АСВ объяснило тем, что на проверку подлинности их требований требуется время

Основная часть средств, полученных СМП Банком на санацию Мособлбанка, — 49 млрд из 96,8 млрд рублей — пошла на покупку ценных бумаг, меньше всего — 16 млрд — направлено на выплату вкладчикам. Об этом, как стало известно «РБК daily» , говорится в отчете СМП Банка об использовании финансовой помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 1 июля 2014 года.

49 млрд рублей вложены в евробонды российских эмитентов с рейтингом не ниже «ВВВ» и облигации федерального займа, 31,8 млрд размещены в короткие межбанковские кредиты, оставшиеся 16 млрд ушли на платежи клиентам (выплачены и зарезервированы под выплаты обратившимся вкладчикам). Источник, близкий к АСВ, объяснил задержку с возвратом средств тем, что большинство вкладчиков находилось за балансом и требуется время на проверку подлинности их требований. Самые большие сложности, по его словам, возникают, когда у вкладчика отсутствует договор.

«В настоящий момент большая часть средств, выделенных на санацию, находится на балансах Мособлбанка и двух других санируемых банков (Инресбанк и Финанс Бизнес Банк. — Прим. ред.). Все операции уже проводятся с их счетов», — пояснил газете предправления СМП Банка Дмитрий Калантырский.

Согласно отчетности СМП Банка на 1 июня на его балансе было 91,1 млрд рублей (50,9 млрд на счетах банков-корреспондентов и 40,2 млрд — как полученный межбанковский кредит). «Средства находятся в виде остатка на корсчете Мособлбанка в СМП и межбанковского кредита, привлеченного СМП от Мособлбанка», — пояснял тогда представитель СМП Банка. По словам Калантырского, банк минимизировал возможности мошенничества, которое могло произойти на первом этапе.

Вложение большей части средств, выделяемых на санацию, в ценные бумаги, — стандартное решение, отмечает «РБК daily». Например, Банк Москвы, на спасение которого государство в 2011 году выделило 295 млрд рублей также под 0,51%, инвестировал полученные средства в облигации федерального займа с доходностью более 8% годовых.