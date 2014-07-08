ЦБ: кризис на Украине будет иметь ограниченный эффект на финансовую систему России

Эскалация кризиса на Украине окажет ограниченное влияние на финансовую систему России. Такую оценку представил ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2013 года — I квартал 2014 года», опубликованном во вторник.

«Возможные прямые последствия для российской финансовой системы в случае эскалации кризиса на Украине ограниченны», — пишет регулятор. По мнению Центробанка, российская финансовая система пострадает от ситуации несильно, так как объем вложений банков РФ в украинские дочерние структуры и объем выданных резидентам Украины кредитов не превышает 1% от размера их активов.

ЦБ указывает, что российские банки выступают в качестве нетто-кредиторов по отношению к Украине. Так, по данным мегарегулятора, по состоянию на 1 апреля 2014-го объем требований к украинским резидентам немногим превысил 10 млрд долларов. Около трети из них — 3,3 млрд долларов приходится на долгосрочные депозиты и ссуды в украинских банках. При этом в структуре кредитных организаций Украины 13% приходится на банки с российским капиталом.

Несмотря на констатацию ограниченного потенциального влияния вследствие ухудшения ситуации на финсектор РФ, Банк России не исключает возможности возникновения новой волны геополитической напряженности из-за экономических проблем на Украине.