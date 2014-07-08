Начисленные по вкладу проценты можно снимать ежемесячно и пополнять его без ограничений

Русславбанк под брендом «Contact Банк» повысил ставку по спецвкладу для посетителей портала Банки.ру. Теперь вклад «Все плюсы» можно открыть с 8 по 31 июля 2014 года под 10,9% годовых (ранее — 10,7%), заполнив заявку и получив промокод на портале Банки.ру.

Сбережения на минимальную сумму 100 тыс. рублей размещаются на 1 095 дней. Депозит накопительный с ежемесячной капитализацией процентов, что позволяет получить максимальный доход, указывает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. К концу третьего года эффективная ставка с учетом капитализации составит 12,8% (прежде — 12,55%). Вкладчик может ежемесячно снимать начисленные проценты. Вносить дополнительные взносы разрешается без ограничений.

Вклад долгосрочный, но по истечении каждого полного месяца у вкладчика есть возможность досрочно расторгнуть договор без потери начисленных процентов. «Это позволяет рассматривать спецпредложение банка как краткосрочный вклад с первоначальным периодом привлечения один месяц. В аналогичном сегменте вкладов «Все плюсы» по ставке и условиям досрочного расторжения занимает лидирующую позицию», — отметила Ушева.

Кроме того, 30 счастливчиков ежемесячно могут стать победителями акции «БанкЛото» на портале Банки.ру. Также учрежден специальный приз «Джокер»: каждый месяц участник под номером 7 получает денежный приз. Сумма выигрыша в том и другом случае составляет 25 тыс. рублей. Участники акции могут зарегистрировать от одного банка только один договор вклада.