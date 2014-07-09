По условиям сделки расчетной кредитной организацией системы Contact теперь будет не только Русславбанк, но и ВТБ, банк "Открытие" и НКО "Рапида"

Группа «Открытие» и Русславбанк (владеет одной из крупнейших в РФ систем денежных переводов Contact и на 92% контролируется Абдулжелилом Абдулкеримовым) создадут холдинг, внеся туда в качестве активов свои системы денежных переводов «Рапида» и Contact. 70% участия в холдинге будет принадлежать группе «Открытие», а Абдулкеримов получит 30%, стало известно «Коммерсанту» от источников на рынке.

Общая стоимость сделки оценивается примерно в 8 млрд рублей, а Contact — более чем в 50% этой суммы. Платежная система «Юнистрим», которая сравнима с Contact по годовому обороту (7,9 млрд долларов в год), недавно была оценена своим акционером в 33 млн долларов, то есть чуть более 1 млрд рублей, отмечает «Коммерсант». Так что, по мнению экспертов, в сделке есть и неденежная составляющая. Возможно, такая ее цена отвечает интересам какой-либо из сторон, и часть средств впоследствии вернется вносителям, предположил один из участников платежного рынка.

«Рапида», по словам собеседников газеты, будет специализироваться на оплате услуг и погашении кредитов, а Contact — как и сейчас, непосредственно на денежных переводах. В «Открытии» и Русславбанке от комментариев отказались. По условиям сделки у системы Contact теперь будет несколько расчетных кредитных организаций: по-прежнему Русславбанк, ВТБ, а также банк «Открытие» и НКО «Рапида». А оператором вместо Русславбанка станет сама холдинговая компания. Таким образом, платежная инфраструктура Contact будет выделена из Русславбанка. «В этом случае потребуется, по сути, регистрация новой платежной системы с новым оператором и ее правил в ЦБ, перезаключение всех договоров», — говорит председатель совета директоров «Золотой короны» Николай Смирнов.

Русславбанк, для которого Contact был самым ценным активом, теперь станет рядовым небольшим банком, хотя и с ликвидным кредитным портфелем, говорит аналитик Moody`s Ольга Ульянова.