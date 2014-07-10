Совет директоров Санкт-Петербургского Индустриального Акционерного Банка (СИАБ, работает на рынке под брендом SIAB) возглавил Игорь Цуранов. Соответствующее сообщение банк распространил в четверг.

В релизе уточняется, что реорганизация состава совета директоров была проведена на его очередном заседании 25 июня. Прежний председатель — совладелец банка Эдуард Таубин остался в совете в качестве рядового члена. Помимо Цуранова и Таубина в совет СИАБа сейчас входят еще три человека: другой совладелец банка Сергей Инкин (ему, как и Таубину, принадлежат 49,77% акций), Андрей Алексеев и Дмитрий Кузьминов.

Игорь Цуранов является членом совета директоров СИАБа с лета 2008 года. «В связи с развитием банка и увеличением клиентской базы для достижения большей эффективности управления было принято решение избрать председателем совета директоров руководителя с большим опытом стратегического управления, который уже много лет состоит в совете директоров и знает все возможности и специфику работы банка», — объяснили в СИАБе кадровые перестановки.

Как уточняется, ранее Цуранов «занимал различные должности в руководстве крупных компаний», таких как «Уралкалий», «Медси», РАО «ЕЭС России».