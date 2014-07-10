Международный Строительный Банк увеличил уставный капитал более чем в 3,5 раза до 710 млн рублей за счет нового участника — ОАО «Ижевский завод пластмасс». Соответствующие изменения на днях зафиксированы в ЕГРЮЛ.

До этого с момента регистрации кредитной организации в 2008 году ее уставный капитал составлял 200 млн рублей. Добавив 510 млн, завод получил крупнейшую долю в кредитной организации в размере 71,83%.

Отметим, что, строго говоря, Ижевский завод пластмасс — это не вполне новое «имя» в списке бенефициаров финучреждения. По информации Банки.ру, в свое время предприятие уже входило в число участников банка, причем также в статусе ключевого владельца, контролируя долю в 88%.

С возвращением прежнего основного собственника доли других совладельцев банка, соответственно, снизились. Так, председатель правления Елена Иноземцева и председатель совета директоров Иван Ульянов, у которых, согласно последней раскрытой банком информации (на 24 февраля текущего года), было по 19,99%, уменьшили свои доли до 5,63% каждый. У Сергея Полегаева и Станислава Цунского теперь чуть более чем по 2,8% вместо прежних 9,95%. За ООО «Торгово-промышленная компания «НМЗ-Инвест» и ООО «Управляющая компания «Галион», принадлежащими Сергею Мымрикову и Григорию Концевому соответственно, теперь числится по 2,78% вместо 9,88%. Миноритарный участник — ООО «Торгово-производственная фирма «СпецСтройКомплект» снизило свою долю с 0,46% до 0,13%.

Также у банка появились два новых участника с долями чуть более чем по 2,8%: ЗАО «Торгово-промышленная компания «Сенеж» и ЗАО «Новые технологии».

Сергей Одинцов, чья доля в феврале составляла 19,9%, вышел из капитала банка.

Кроме Москвы, где находится головной офис Международного Строительного Банка, финучреждение имеет подразделения в Санкт-Петербурге (филиал), Воронеже (операционный офис), Калининграде и Саратове (представительства). Основным своим бизнесом банк называет обслуживание корпоративных клиентов. Вкладов финучреждение не привлекает и в системе их страхования не участвует, а с физлицами работает в кредитной сфере (на сайте декларируется «кредитование частных лиц на потребительские и прочие нужды») и по направлению денежных переводов (через систему Contact). По размеру активов банк занимает 590-е место среди всех кредитных организаций России (1,79 млрд рублей на 1 июня 2014 года, по данным Банки.ру), причем с начала года он поднялся на 64 строчки в рейтинге. Капитал банка на 1 июня составил 1,047 млрд рублей против 522 млн на 1 мая.