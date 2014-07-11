Клиентам банков с отозванной лицензией, являющимся не только их вкладчиками, но и заемщиками, возможно, дадут право получить все страховое возмещение сразу, не дожидаясь погашения ссуд. Вопрос «об отмене института встречных требований», как стало известно «Коммерсанту», значится в плане работы общественного совета при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) на июль — август. Затем проект поправок к закону будет направлен в ЦБ и АСВ.

Инициативу продвигает глава совета Павел Медведев. Речь идет об отмене нормы закона о страховании вкладов, согласно которой госстраховка вкладчику (до 700 тыс. рублей), если он же является и должником банка по кредиту, сразу выплачивается лишь на разницу между его требованиями к банку и обязательствами перед ним. Выплата оставшейся части возмещения (которая, по сути, замораживается) откладывается до момента полного погашения им кредита. Если заем длинный, может получиться, что погашение произойдет уже после признания банка банкротом, и есть риск, что денег на остаток страховки в конкурсной массе не хватит. В результате сейчас просто вкладчики и вкладчики-заемщики, даже если они добросовестные, могут оказаться в неравной ситуации. Ключевую роль в принятии данной инициативы может сыграть политический аспект — снижение степени недовольства вкладчиков на фоне участившихся отзывов лицензий у банков.

В АСВ «Коммерсанту» сообщили, что заинтересованы в обсуждении этой идеи, отметив, что предложенный подход предусмотрен и в последней директиве ЕС о страховании вкладов. В Банке России придерживаются несколько иной позиции. «Более логичным решением вопроса неравенства прав просто вкладчиков и вкладчиков, являющихся еще и заемщиками банков, является прямой зачет их требований к банку и обязательств перед ним с выплатой страхового возмещения в размере превышения суммы вклада над размером кредита. Это, конечно, не столь либерально, как вышеназванное предложение, но достаточно справедливо и гораздо лучше той ситуации, в которую ставит закон таких клиентов банков сейчас. Этот вариант мы готовы обсудить с экспертным сообществом», — считает зампред Банка России Михаил Сухов.

Есть сторонники и более радикальной позиции — не менять ничего в действующем законодательстве, тем более что число пострадавших вкладчиков-заемщиков невелико. По статистике АСВ, примерно 10% вкладчиков одновременно являются и заемщиками тех же банков.

Впрочем, предлагаемая Павлом Медведевым полная либерализация подхода несет риски роста просрочки: ведь получив страховку сразу и полностью, вкладчик-заемщик теряет стимул гасить кредиты, отмечают собеседники газеты. Кроме того, реализация этой инициативы может привести к росту противозаконных схем, указывают они.