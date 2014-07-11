ОМОН проводит обыски в головном офисе Мособлбанка по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1. Об этом порталу Банки.ру сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Корреспондент портала лично убедился в том, что в головном офисе кредитной организации проходят обыски, само отделение «по техническим причинам не работает».
На вопрос о том, когда вновь откроется отделение, один из представителей правоохранительных органов ответил: «Не скоро».
Всем сотрудникам Мособлбанка запрещено покидать здание офиса.
В СМП Банке, который санирует кредитную организацию, подтвердили факт работы полиции в головном офисе Мособлбанка. «В офисе Мособлбанка на Большой Семеновской правоохранительные органы действительно проводят следственные действия», — отметили в пресс-службе СМП Банка, подчеркнув, что ОМОН работает «крайне корректно».
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 534,26 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -146,11 млрд, кредитный портфель — 227,05 млрд, обязательства перед населением — 98,29 млрд.