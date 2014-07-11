ОМОН проводит обыски в головном офисе Мособлбанка по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1. Об этом порталу Банки.ру сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Корреспондент портала лично убедился в том, что в головном офисе кредитной организации проходят обыски, само отделение «по техническим причинам не работает».

На вопрос о том, когда вновь откроется отделение, один из представителей правоохранительных органов ответил: «Не скоро».

Всем сотрудникам Мособлбанка запрещено покидать здание офиса.

В СМП Банке, который санирует кредитную организацию, подтвердили факт работы полиции в головном офисе Мособлбанка. «В офисе Мособлбанка на Большой Семеновской правоохранительные органы действительно проводят следственные действия», — отметили в пресс-службе СМП Банка, подчеркнув, что ОМОН работает «крайне корректно».







