Обыски, проводимые ОМОНом в пятницу в головном офисе Мособлбанка на Большой Семеновской, связаны с деятельностью банка до санации. Об этом корреспонденту Банки.ру сообщили в пресс-службе СМП Банка.

«Действия правоохранительных органов связаны с теми операциями, которые проводил банк до конца мая, до санации кредитной организации с участием СМП Банка», — подчеркнули в пресс-службе.

По информации СМП Банка, обыски проводятся только в головном офисе Мособлбанка и не затронули работу остальных офисов. «Мы рассчитываем, что в понедельник головной офис Мособлбанка заработает в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ОМОН проводит обыски в офисе Мособлбанка по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, а само отделение «по техническим причинам не работает». Всем сотрудникам кредитной организации запрещено покидать здание.

Московский Областной Банк ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка. На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 559,34 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -144,58 млрд, кредитный портфель — 226,67 млрд, обязательства перед населением — 97,29 млрд.