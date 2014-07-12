Обыски в Мособлбанке проводились в рамках уголовного дела по факту растраты, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, прежнее руководство кредитной организации подозревается в выводе активов на десятки миллиардов рублей. При этом уточняется, что схемы были выявлены уже во время санации банка.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, в частности, что в сделках по покупке недвижимости участвовали аффилированные с банком структуры, завышавшие цены и обеспечивавшие прикрытие для вывода средств. Кроме того, вопросы у полиции вызывают способы обхода запрета Банка России на прием вкладов у населения.

Накануне стало известно, что ОМОН проводит обыски в головном офисе Мособлбанка по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, а само отделение «по техническим причинам не работает». В пресс-службе СМП Банка, который санирует кредитную организацию, подтвердили, что в офисе Мособлбанка работает полиция. При этом уточнялось, что следственные действия связаны с деятельностью банка до санации.

Банк России в конце мая принял решение о санации Мособлбанка с привлечением СМП Банка «в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков». Регулятор установил существенную недостоверность отчетных данных, выяснив, что кредитная организация с целью обхода ограничений на привлечение средств физлиц во вклады проводила масштабные операции по их сокрытию.