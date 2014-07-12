Обыски в Мособлбанке проводились в рамках уголовного дела по факту растраты, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, прежнее руководство кредитной организации подозревается в выводе активов на десятки миллиардов рублей. При этом уточняется, что схемы были выявлены уже во время санации банка.
Сотрудники правоохранительных органов подозревают, в частности, что в сделках по покупке недвижимости участвовали аффилированные с банком структуры, завышавшие цены и обеспечивавшие прикрытие для вывода средств. Кроме того, вопросы у полиции вызывают способы обхода запрета Банка России на прием вкладов у населения.
Накануне стало известно, что ОМОН проводит обыски в головном офисе Мособлбанка по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, а само отделение «по техническим причинам не работает». В пресс-службе СМП Банка, который санирует кредитную организацию, подтвердили, что в офисе Мособлбанка работает полиция. При этом уточнялось, что следственные действия связаны с деятельностью банка до санации.
Банк России в конце мая принял решение о санации Мособлбанка с привлечением СМП Банка «в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков». Регулятор установил существенную недостоверность отчетных данных, выяснив, что кредитная организация с целью обхода ограничений на привлечение средств физлиц во вклады проводила масштабные операции по их сокрытию.
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 534,26 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -146,11 млрд, кредитный портфель — 227,05 млрд, обязательства перед населением — 98,29 млрд.