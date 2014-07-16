Лидерами рейтинга экспресс-кредитов на подержанные иномарки в банках Москвы стали «Надежный выбор Автоэкспресс» Райффайзенбанка и «Автоэкспресс на подержанный автомобиль» Газпромбанка

По данным отдела аналитики АА «Автостат», доля иномарок в российском парке легковых автомобилей в 2013 году составила 49,3%. Среди них три четверти (74,2%) парка заняли подержанные иномарки в возрасте от трех лет. Средняя стоимость подержанной иномарки по результатам 2013 года составила 502,6 тыс. рублей. Портал Банки.ру решил выяснить, на каких условиях можно оперативно получить кредит на покупку подержанной иномарки в возрасте трех — четырех лет в банках Москвы.

В рейтинге участвуют кредитные предложения банков Москвы (головной офис банка зарегистрирован в столице), принятие решения по которым осуществляется в день обращения в офис банка или в автосалон.

Для сравнения были выбраны программы, предусматривающие страхование приобретаемого имущества по рискам каско, но без страхования жизни и здоровья заемщика.

Продукты в рейтинге ранжированы по сумме переплаты за весь срок кредита с учетом дополнительных комиссий и платежей, предусмотренных тарифами банков. Расчет переплаты осуществлялся для суммы кредита 350 тыс. рублей на срок три года с долей собственных средств заемщика 30% от стоимости приобретаемого транспортного средства (150 тыс. рублей). Схема погашения — аннуитетные (равные) платежи.

По всем программам, вошедшим в топ-10, подтверждение дохода заемщика не требуется, возможна подача заявки на кредит по двум документам — паспорту гражданина РФ и второму дополнительному документу, рекомендуемому каждым конкретным банком.

В рейтинг не вошли специальные предложения банков на покупку автомобиля какой-либо конкретной марки, совместные программы с автосалонами или официальными дилерами.

Первое и второе места заняли кредит Райффайзенбанка «Надежный выбор Автоэкспресс» и Газпромбанка «Автоэкспресс на подержанный автомобиль» с одинаковой переплатой 93,2 тыс. рублей.

Программа Райффайзенбанка вышла на первое место, так как, согласно ее условиям, страхование каско необходимо только на первый год кредитования, в то время как Газпромбанк требует осуществлять страхование ежегодно.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и кол-центров банков на 15 июля 2014 года.