Создание пула условных валютных резервов позволит избежать негативных последствий санкций, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Если говорить о пуле валютных резервов, он не направлен специально, чтобы быть механизмом против санкций, а направлен на то, чтобы создавать дополнительные финансовые возможности в случае негативного развития сценариев», — сказала Набиуллина журналистам.

На саммите БРИКС во вторник был подписан договор о создании пула условных валютных резервов.

Механизм позволит странам БРИКС в случае необходимости преодолеть нехватку краткосрочной ликвидности, оперативно компенсировать бюджетные дефициты в периоды экономической нестабильности.