АСВ снизило прогноз прироста вкладов в 2014 году до 7—9%

АСВ пересмотрело в сторону ухудшения прогноз по приросту вкладов населения в текущем году. Теперь увеличение ожидается на уровне 7—9%, или 1,2—1,5 трлн рублей, против 17—19%, или 2,9—3,2 трлн, согласно предыдущему прогнозу.

«Основной причиной пересмотра прогноза стала слабая динамика вкладов в первом полугодии 2014 года», — уточняют в агентстве.

Как свидетельствуют данные, опубликованные накануне Банком России, совокупный отток вкладов физлиц из банков РФ за первое полугодие составил 74,3 млрд рублей, или 0,5% от общего объема частных депозитов. В результате объем сбережений населения в банках сократился до 16,88 трлн на 1 июля.

При этом за I квартал частные клиенты вывели со счетов почти 394 млрд рублей, а в апреле — июне разместили во вкладах 319,3 млрд.