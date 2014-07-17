Введенные санкции в отношении российских банков предполагают не заморозку активов, а запрет получать американские кредиты более чем на 90 дней, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Американские санкции в среду были распространены на Газпромбанк, Внешэкономбанк, «Роснефть» и «Новатэк».

«Это уменьшит их доступ к финансовым рынкам США», — сказал представитель администрации.

В особенности, по его словам, это отразится на Газпромбанке и ВЭБе. «Это важный шаг. Это одни из крупнейших российских финансовых институтов, и они имеют постоянный доступ к финансовым рынкам США для ведения своего бизнеса. У них больше не будет такой возможности», — сказал собеседник.

«Мы не заблокировали собственность этих банков, но запретили трансакции с ними», — уточнил представитель администрации. Санкции, в частности, запрещают американским гражданам и компаниям одалживать российским банкам деньги на срок более 90 дней.