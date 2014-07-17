Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что банкам и энергокомпаниям России, которым власти Соединенных Штатов ограничили доступ на американский кредитный рынок, придется, вероятно, перекредитовываться в Банке России.

«Для финансирования им придется, вероятно, обратиться к российскому Центральному банку, у которого есть долларовые резервы, чтобы использовать их для удовлетворения финансовых потребностей, которые они не смогут удовлетворить по мере возникновения», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель администрации отказался сказать, каким образом это повлияет на совместный бизнес компаний России с американскими и транснациональными корпорациями.

«Как это будет происходить в каждом конкретном случае, должны определить другие, кто имеет дело с этими энергетическими компаниями. Но это запретит любое долгосрочное финансирование этих компаний», — отметил он.