Из Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предполагается вывести бизнес-направления, приносящие доход, — рефинансирование ипотеки (в отдельную кредитную организацию) и страховую деятельность (ею уже занимается СК АИЖК) — и продать частным инвесторам. Самому же агентству предложат сконцентрироваться на социальных программах, развитии арендного жилья и жилой инфраструктуры, в которых коммерческим игрокам работать неинтересно. Об этом, как стало известно «Коммерсанту», речь пойдет в четверг на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Правительство не слишком довольно результатами деятельности АИЖК. По словам источников газеты, стратегия госкомпании будет пересмотрена так, чтобы АИЖК стимулировало развитие там, где оно не происходит рыночными методами. Сейчас АИЖК занимается в основном рефинансированием ипотеки, выданной банками по его стандартам. Вопросы к эффективности работы АИЖК как института развития еще в марте возникали у Генпрокуратуры. Тогда говорилось, что, несмотря на значительные бюджетные вливания (более 95 млрд рублей только в уставный капитал), АИЖК не оказывает «требуемого положительного влияния на развитие ипотечного рынка жилья» и необходима корректировка стратегии.

В АИЖК не стали комментировать предстоящее совещание, однако сообщили, что подготовлена новая редакция стратегии развития. Она предусматривает развитие специальных ипотечных программ для отдельных категорий граждан (социальная ипотека), финансирование инфраструктуры при строительстве жилья экономкласса, развитие рынка арендного жилья, дальнейшее развитие рынка ипотечных ценных бумаг. В том или ином виде АИЖК и сейчас работает в перечисленных направлениях, но они не являются основными.

Банки, работающие на рынке ипотеки, в развитии классических продуктов со стороны государства не нуждаются. «Рынок стандартной ипотеки и так активно развивается, его объем уже превысил 3 триллионов рублей. Деятельность АИЖК уже является не поддержкой для рынка, а создает банкам дополнительную конкуренцию, — указывает зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. — Логично, чтобы на бюджетные средства, которые получает АИЖК, развивались сферы, в которых не готовы работать банки». «Институты развития нужны там, где нет отлаженного механизма работы, непонятен спрос и риски»,— согласен топ-менеджер банка из топ-10.

Радикальное изменение стратегии агентства может быть сопряжено с определенными кадровыми решениями, не исключают источники «Коммерсанта». Александр Семеняка, как известно, занимает пост гендиректора АИЖК с 2002 года, однако, как утверждает один из собеседников газеты, кадровый вопрос «за периметром предстоящего совещания».