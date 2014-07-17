В июне 2014 года значения обязательных нормативов нарушили шесть российских банков и одна НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Санируемые с участием СМП Банка Мособлбанк, Инресбанк и Финанс Бизнес Банк стали лидерами по числу нарушенных обязательных нормативов и количеству дней, когда они не соблюдались.

Мособлбанк в течение 20 дней не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), причем его значение к концу месяца сократилось до 3,41% при минимуме в 10%. Не соблюдались и нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и достаточности основного капитала (Н1.2) — в июне банк нарушал их в течение 14 и 17 дней соответственно. По данным на 1 июля, значения Н1.1 и Н1.2 составили по 3,33% (при минимальном установленном уровне в 5% и 5,5% соответственно). В конце месяца Мособлбанк в течение семи дней превышал норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) — его значение на 1 июля составило 1327,95% при максимуме в 800%.

Недостаточность уровня текущей ликвидности в течение десяти дней демонстрировал и другой банк группы — Финанс Бизнес Банк. Значение соответствующего норматива (Н3) на конец месяца нормализовалось и составило 53,12% (минимум — 50%).

Третий санируемый банк — Инресбанк также показывает недостаточный уровень капитала. Норматив Н1 нарушался банком в течение 23 дней, его значение на конец июня составило 0%, что говорит о полной утрате собственного капитала.

Банк «Клиентский» в начале июня нарушил все три норматива достаточности капитала. Он показал нарушение норматива Н1 в течение пяти дней. Нормативы достаточности базового капитала банка (Н1.1) и достаточности основного капитала (Н1.2) не соблюдались в течение четырех и одного дня соответственно. На 1 июля показатели достаточности капитала нормализовались, значение Н1 составило 10,52% при минимуме в 10%.

РНКО «Вест» в течение 19 дней не соблюдала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям к заемщикам, за исключением ссуд, предоставленных от своего имени и за свой счет, а также клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1). На 1 июля его значение составило 36,25% при норме в 0%.

Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (Н9.1), был единожды нарушен в июне Королевским Банком Шотландии. На 1 июля значение показателя нормализовалось.

Банк «ИстКом-Финанс», лишившийся лицензии 7 июля, в июне в течение 24 дней нарушал норматив мгновенной и в течение 15 дней — текущей ликвидности.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,5%, Росинтербанк (в течение всего месяца), банк «Первомайский» (20 дней), Национальный Банк «Траст» (16 дней).