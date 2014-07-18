Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после почти двухлетнего разбирательства рассмотрел в четверг по существу заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Инкасбанка бывшего владельца и председателя совета директоров банка Александра Гительсона и удовлетворил его в полном объеме. Взысканная судом сумма — 11,3 млрд рублей — причитается в конкурсную массу банка-банкрота с самого Гительсона, а также экс-предправления банка Татьяны Лебедевой и ее заместителя Людмилы Саморуковой, выяснил «Коммерсант».

АСВ удалось доказать, что действия именно этих лиц довели банк до банкротства, 11,3 млрд рублей — это и есть объем неудовлетворенных требований кредиторов. Утвержденная судом сумма субсидиарной ответственности — рекордная за всю историю привлечения руководителей и собственников банков к имущественной ответственности. Больше денег (75 млрд рублей) АСВ в качестве конкурсного управляющего Межпромбанком требует только с его бенефициара Сергея Пугачева. Но этот иск по существу еще не рассмотрен.

В теории сумма иска АСВ к Гительсону (в ходе расследования открытого против него уголовного дела в прошлом году был задержан в Австрии и по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Россию) могла бы быть и больше. Инкасбанк был лишь одним из целой группы подконтрольных ему банков, обанкротившихся в кризис 2008–2010 годов. Крупнейшим в банковской империи Гительсона был банк ВЕФК, «дыра» в котором превышала 60 млрд рублей. Однако в силу социальной значимости банка его осенью 2008 года решено было санировать (теперь это банк «Петровский» в составе ФК «Открытие»). Привлечение же к субсидиарной ответственности руководства и собственников банков возможно только в рамках банкротства.

Впрочем, получить решение суда мало: нужно еще взыскать реальные деньги для расплаты с кредиторами, что на практике крайне редко, отмечает «Коммерсант». По сведениям газеты, АСВ намерено добиться исполнения решения суда.