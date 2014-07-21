Лондон будет добиваться от ЕС новых санкций против Москвы

Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон намерен добиваться от Европейского союза введения новых санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Кабинета министров Великобритании.

Кэмерон хочет призвать лидеров стран Евросоюза ввести санкции против оборонного сектора России.

Однако британский министр иностранных дел Филип Хэммонд заявил, что введение дополнительных санкций в отношении России может негативно отразиться и на экономике Великобритании.

Ранее Владимир Путин сказал Дэвиду Кэмерону, что до завершения расследования авиакатастрофы в Донецкой области важно воздерживаться от политизированных заявлений и поспешных выводов.