Юникорбанк приостановил прием вкладов, сообщили Банки.ру в кредитной организации.

«В настоящее время в банке действует лишь один вклад, он не очень выгодный, с низкими процентами — 5% годовых в рублях. Но никто не соглашается на такой вклад», — сообщили в головном офисе Юникорбанка.

Как пояснила сотрудница кредитной организации, Юникорбанк целенаправленно приостановил прием вкладов в связи со значительным объемом привлечения. «Был очень большой поток людей по вкладам, мы набрали большой лимит. Поэтому сейчас прием вкладов мы приостановили», — рассказала сотрудница банка.

По ее словам, в настоящее время линейка депозитов в Юникорбанке пересматривается, «через пару недель» банк предложит «вклад с хорошими процентами».

Юникорбанк входит в четвертую сотню российских банков. В начале года экс-владелец обанкротившегося банка «Пушкино» Алексей Алякин продал свой пакет акций кредитной организации (по данным СМИ, около 60%. — Прим. ред.). В настоящее время, согласно официальным данным банка, 19,95% акций принадлежат Шоте Михелсу, 12% — первому вице-президенту Ассоциации региональных банков России Александру Хандруеву.

Как отмечает руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав Путиловский, по итогам первого полугодия убыток банка составил 91 млн рублей. При этом активы кредитной организации выросли на 14,8% до 5,7 млрд рублей, капитал равен 906 млн рублей (+0,5%).

«Рост банка в основном происходил за счет привлечения депозитов физических лиц, которые составляют 51% пассивов. В активной части баланса примерно половина вновь привлеченных средств была выдана в виде корпоративных кредитов, а другая половина аккумулирована на корсчете в ЦБ и кассе в высоколиквидной форме», — прокомментировал Путиловский.

Он отметил, что около 70% всех активов Юникорбанка составляет кредитный портфель. Более 90% всего объема кредитов — кредиты корпоративным заемщикам. Просрочка по кредитному портфелю в банке за полгода выросла в 5,4 раза (5,2% портфеля). При этом, как подчеркнул Путиловский, банк не показывает существенного ухудшения значений обязательных нормативов.

Стоит отметить, что на официальном сайте кредитной организации по-прежнему представлено восемь вкладов. Наиболее доходный из них — «Маршрут 11,7%», который Юникорбанк запустил в начале мая. Минимальная сумма по вкладу составляет 15 тыс. рублей. Срок — 720 дней.

По данным финансовой отчетности кредитной организации на 1 июля, с начала года объем вкладов физических лиц увеличился на 29,9%, достигнув 2,92 млрд рублей.