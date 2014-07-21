Чистая прибыль банковской системы РФ за первое полугодие 2014 года составила 451,4 млрд рублей против 491,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Таким образом, кредитные организации сократили полугодовую прибыль на 8% относительно такого же периода 2013-го, подсчитали в информационно-аналитическом отделе Банки.ру.

Убыточной в первом полугодии текущего года оказалась деятельность 178 банков: их совокупный отрицательный результат достиг 20,7 млрд рублей. В прошлом году за тот же период убыток в совокупном размере 11,5 млрд зафиксировали 136 кредитных организаций. Количество убыточных банков в годовом выражении, таким образом, увеличилось на 31%, а их общий убыток — в 1,8 раза.

Лидерами по объему полученной за шесть месяцев 2014 года прибыли стали Сбербанк России (186,4 млрд рублей), ВТБ (57,9 млрд), Газпромбанк (22,1 млрд), Альфа-Банк (16 млрд) и Банк Москвы (12,4 млрд рублей).

В пятерку наиболее убыточных кредитных организаций по результатам полугодия вошли санируемый СМП Банком Московский Областной Банк (финрезультат составил минус 3,97 млрд рублей), «дочка» Внешэкономбанка — «Глобэкс» (минус 2,1 млрд), находящийся в процессе переименования в связи со сменой собственника Москомприватбанк, где вводилась временная администрация (минус 1,51 млрд), Восточный Экспресс Банк (минус 1,3 млрд), «Ренессанс Кредит» (минус 1,21 млрд рублей).