Объем вкладов населения за первое полугодие сократился на 0,43% после роста на 9,7% за аналогичный период прошлого года

Совокупный объем вкладов населения за первое полугодие сократился на 0,43% и составил 16,88 трлн рублей, в июне был зафиксирован прирост на 0,75%. За аналогичный период прошлого года объем вкладов физлиц увеличился на 9,7%.

Среди топ-100 банков по объему вкладов населения лидерами по приросту стали Московский Областной Банк (+348,8%, или 67,6 млрд рублей), «Российский Кредит» (+80,3%, или 11 млрд рублей), Интеркоммерц Банк (+52,3%, или 10,2 млрд рублей), Абсолют Банк (+50,1%, 12,5 млрд рублей), «Транспортный» (+35,3%, или 3,9 млрд рублей).

«Мособлбанк был уличен ЦБ в искажении отчетности. В мае 2014 года банк показал на балансе весь объем вкладов, ранее привлеченных от населения, но не отраженных в отчетности. Абсолют Банк в апреле 2014 года поглотил банк «КИТ Финанс», что и вызвало существенный рост его финансовых показателей», — отмечает руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав Путиловский.

Лидерами по оттоку вкладов среди банков из топ-100 являются: Москомприватбанк (-46,3%, или 18,5 млрд рублей), СМП Банк (-26,2%, или 20,6 млрд рублей), «Россия» (-16,8%, 9,4 млрд рублей), Всероссийский Банк Развития Регионов (-16,8%,или 4,6 млрд рублей), Связной Банк (-15,8%, или 8,1 млрд рублей). «Москомприватбанк пережил введение временной администрации ЦБ и смену акционеров. На волне политической нестабильности на Украине и приостановки деятельности банка в России вкладчики сильно сократили объем размещенных в нем средств. СМП Банк и банк «Россия» попали под действие западных санкций и также утратили часть клиентов», — добавляет Путиловский.

По абсолютному размеру оттока вкладов лидерами полугодия стали Сбербанк (-91,3 млрд рублей, или 1,1%), «Русский Стандарт» (-25,2 млрд рублей, или 13,1%), а также СМП Банк и Москомприватбанк.