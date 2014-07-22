Утвержден порядок уплаты обеспечительного взноса для платежных систем, не являющихся национально значимыми

Правительство России установило порядок уплаты обеспечительного взноса оператором платежной системы, не являющейся национально значимой, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Информация об этом размещена на сайте Кабмина.

Документ, разработанный Минфином, направлен на обеспечение бесперебойности денежных переводов на территории России.

«Устанавливается правовая основа, позволяющая международным платежным системам обеспечить передачу обработки операций по переводу денежных средств на территории России оператору национально значимой платежной системы без внесения обеспечительного взноса», — отмечается в сообщении правительства.

Также постановление определяет особенности взыскания штрафа за невнесение или внесение не в полном объеме обеспечительного взноса с оператора платежной системы, не являющейся национально значимой.

Принятые решения устанавливают правовую основу, позволяющую международным платежным системам обеспечить передачу обработки операций по переводу денежных средств на территории России оператору национально значимой платежной системы без внесения обеспечительного взноса.

Отмечается, что реализация постановления позволит повысить надежность денежных переводов на территории Российской Федерации, сохранив выбранную модель обеспечения бесперебойности обслуживания карт международных платежных систем в России с помощью экономических штрафных санкций.

Кроме того, говорится, что Банк России по согласованию с правительством устанавливает следующие требования к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры для признания платежной системы национально значимой:

- разработчиками (правообладателями) не менее 25% используемых операторами услуг платежной инфраструктуры прикладных программных средств, обеспечивающих функционирование операционного центра и платежного клирингового центра, программных средств, обеспечивающих защиту информации, а также программных средств платёжной карты являются российские организации;

- лицензионные соглашения предоставляют операторам услуг платежной инфраструктуры право использования вышеуказанных программных средств в течение не менее пяти лет, а также предусматривают обновление их версий;

- соответствие материальных носителей платежных карт требованиям определенных стандартов;

- наличие у криптографического модуля, используемого в интегральной схеме платежной карты, определенного сертификата соответствия стандартам безопасности;

- изготовление (сборка) платежных карт российскими организациями на территории России;

- значение качественной оценки выполнения информационными технологиями, используемыми операторами услуг платежной инфраструктуры, требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств не ниже степени «удовлетворительно».

Принятое решение позволит Банку России повысить надежность денежных переводов на территории Российской Федерации.