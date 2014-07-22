ЦБ обязал банки публиковать в Интернете информацию о запрете на прием вкладов

ЦБ обязал банки публиковать на своих интернет-сайтах информацию о запрете на привлечение во вклады средств физлиц. Соответствующее указание регулятора, 15 июля зарегистрированное Министерством юстиции, вступает в силу в течение 10 дней после официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Банки, лишившиеся права привлекать во вклады средства физлиц, заключать договоры вклада и банковского счета или зачислять дополнительные средства в открытые ранее вклады, не позднее следующего дня должны опубликовать соответствующую информацию на своем сайте в сети Интернет. Также сведения должны быть размещены в каждом доступном для клиентов помещении кредитной организации и ее структурных подразделений.

На сайте Банка России также будет публиковаться информация о введении в отношении банка запрета на привлечение средств физлиц во вклады.

Проинформировать о введении запрета филиалы, представительства и структурные подразделения банк должен в день получения предписания.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, указание разработано для приведения действующего документа в соответствие с нормами закона «О страховании вкладов» с учетом изменений, вступивших в силу 3 апреля.