Лидером рейтинга вкладов в долларах США в банках Москвы стал «Максимальный доход» банка «Евромет»

Портал Банки.ру подготовил сравнительный анализ долларовых депозитов сроком размещения один год в московских банках.

Несмотря на то, что по валютным вкладам ставки значительно ниже, чем по рублевым, они остаются достаточно популярным у населения инструментом сбережения и накопления средств.

Для оценки депозитов были заданы следующие параметры: минимальная сумма вклада — до 10 тыс. долларов США включительно, срок размещения — один год, начисление и выплата процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита — любые.

Максимальная доходность по вкладам, попавшим в рейтинг, составляет 5,95% годовых, минимальная — 5%. Средний уровень процентных ставок — 5,3%. Сумма минимального первоначального взноса варьируется от 1 доллара США до 10 тыс.

Лидером рейтинга стал депозит «Максимальный доход» банка «Евромет» — 5,95% годовых. Второе место занял вклад «Универсальный в валюте» банка «Верхневолжский» (Московский филиал) — 5,7%. На третьей строчке оказался депозит «Стабильность» Первого Чешско-Российского Банка — 5,53%.

Для большинства депозитов, фигурирующих в рейтинге, предусмотрена автоматическая пролонгация.

Обзор составлен по информации на 22 июля 2014 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, насчитывающей порядка 5 тыс. предложений от более чем 600 кредитных организаций.