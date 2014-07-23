ЦБ установил официальные курсы валют на 24 июля. Курс доллара понизился на 22,9 копейки, составив 34,8101 рубля (35,0387 рубля на 23 июля). Курс евро — на 50,4 копейки, до 46,8718 рубля (47,3758 рубля на 23 июля).

Рубль продолжает укрепляться. «Аппетит к риску на внешних площадках высок, американские рынки достигли максимумов, Азия растет. Все это наряду с активностью экспортеров помогает рублю преодолеть отметку 35 против доллара. Впрочем, пока этот уровень может остаться точкой притяжения, поскольку завтра рынок будет ждать нового заседания министров иностранных дел ЕС по поводу санкций. Нефть пока не вмешивается в динамику рубля, как и ЦБ», — отмечает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко.