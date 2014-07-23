Чистый отток средств населения России из банков на 1 июля составил 590 млрд рублей — это произошло впервые с 2008 года, заявил журналистам глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«Фактически население превратилось из чистого донора банковской системы в нетто-заемщика. Это уникальная ситуация, банковская система впервые испытывает чистый отток. Такого не было с кризиса 2008 года. За первое полугодие население на 590 миллиардов рублей заняло больше, чем вложило, так как был отток вкладов, а портфели при этом выросли», — сказал президент-председатель правления.

По его словам, по итогам 2014 года население «займет где-то на 500 миллиардов рублей больше, чем положит вновь на счета в банки».

Задорнов пояснил, что россияне традиционно гораздо больше кладут денег в банки, чем у них заимствуют. Так, в 2009—2010 годах население вкладывало в кредитные организации на 2 трлн рублей больше, чем брало кредитов. Исключением стал 2008 год, когда клиенты банков заняли больше.

Между тем, согласно прогнозам Задорнова, депозиты российских банков в 2014 году вырастут на 6—7%. «ВТБ 24 будет расти быстрее рынка», — заявил он.