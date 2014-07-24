До 1 января 2025 года в Крыму и Севастополе могут работать только банки, получившие регистрацию именно там, — открывать свои отделения за пределами полуострова в течение этого срока они не смогут. Такая норма, как стало известно «Коммерсанту», предусмотрена в новом варианте поправок к конституционному закону о присоединении Крыма и Севастополя к РФ и об образовании двух новых субъектов РФ (они напрямую декларируют «особый правовой режим» в Крыму и Севастополе). Документ разработан Минкрыма взамен раскритикованного за неконкретность проекта закона «Об ОЭЗ в Крыму и Севастополе», подготовленного Минэкономразвития, и, по словам представителей аппарата профильного вице-премьера Дмитрия Козака, до конца недели будет внесен в правительство. Минкрыма представит также новый законопроект «О развитии Крымского федерального округа».

Согласно поправкам прочие банки России («федеральные банки») смогут работать в Крыму исключительно через созданные там 100-процентные «дочки», но не через филиалы. Более того, работать в Крыму и Севастополе такие «дочки» будут «на основании лицензии, выдаваемой ЦБ РФ», «в рамках действующей лицензии федерального банка», предполагается «наличие субсидиарной ответственности федерального банка по обязательствам дочернего, зарегистрированного в Крыму или Севастополе», говорится в поправках.

Очевидно, в случае принятия закона в этом виде уже работающим в Крыму российским банкам придется менять статус своих подразделений, пишет «Коммерсант». Вместе с тем газета отмечает, что вероятность реализации такого сценария мала, как и в целом принятия закона именно в таком виде. Так, источники, знакомые с обсуждением проекта во властных структурах, сообщили «Коммерсанту», что в отношении банковской деятельности в проекте, имеющемся в распоряжении издания, зафиксирована версия, которая не нашла поддержки в правительстве и больше не дискутируется. При этом существует нераскрываемый «абсолютно иной» рабочий вариант.

По мнению экспертов, банковские нововведения в проекте Минкрыма разработаны, скорее всего, именно для применения особого налогового режима для банков, работающих в Крыму и Севастополе. «Такие предложения выглядят как жесткий способ локализации налоговой льготы на определенный срок, — указывает гендиректор «Финэкспертизы» Агван Микаелян. — Банк — сложная структура, в которой разделить балансы разных филиалов и подразделений и, соответственно, определить, какие доходы подпадают под спецрежим, а какие — нет, в регулятивных целях будет архисложно, если вообще возможно».

Вероятно, цель законопроекта — привлечь в Крым крупные банки, пока тормозящие процесс выхода в регион из-за угрозы санкций, которые для них, вовлеченных в мировую финансовую систему, будут особенно болезненны, полагает управляющий партнер Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев. Сработает принцип «сын за отца не в ответе», то есть российские банки будут присутствовать в Крыму, но санкции, вероятно, в таком случае будут введены против их крымских «дочек» как отдельных юрлиц и не затронут материнские структуры, пояснил эксперт.