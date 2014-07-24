Правительство раздумало вводить налог с продаж. Вместо этого оно обсуждает повышение НДС до 20% уже со следующего года, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Ранее по поручению президента правительство рассматривало возможность ввести со следующего года налог с продаж в размере 3%, а после 2018 года — повысить на 2 процентных пункта НДФЛ и НДС с 13% до 15% и с 18% до 20% соответственно. Окончательное решение по налогам, говорят собеседники газеты, будет принято до конца июля. С президентом новая идея еще не обсуждалась, но премьер уже поддержал ее, утверждает один из источников.

НДС — один из главных источников пополнения бюджета: в этом году он должен принести 3,7 трлн рублей, в следующем — 4,2 трлн. Дополнительные доходы от его повышения на 2 п. п. в 2015 году могут составить около 0,5 трлн рублей, отмечает федеральный чиновник. Налог с продаж был бы менее выгоден: около 200 млрд рублей в год, по оценкам Минфина.

Правда, налог с продаж планировался как спасательная мера для региональных бюджетов, у которых растут дефициты из-за выполнения инаугурационных указов президента, а НДС поступает в федеральный бюджет. От поддержки не отказались: половина дополнительных доходов (около 250 млрд рублей) может быть направлена на увеличение трансферта регионам, говорит чиновник. Вторая половина, по замыслу чиновников, пойдет на затыкание других дыр.

Увеличение нагрузки по НДС на 50% ляжет на компании, на 50% — на потребителей, но его вклад в инфляцию не должен превысить 1%, ожидает правительственный чиновник. Больше всего от повышения НДС пострадают отрасли, работающие на внутренний рынок: ретейл, коммунальная сфера, производство услуг, где высока доля затрат на оплату труда (это часть добавленной стоимости), консалтинг, дизайн, реклама, внутренняя энергетика, перечисляет партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин, зато не пострадают нефтяники и другие добывающие компании, ориентированные на экспорт, который не облагается НДС.

Введение налога с продаж было бы гораздо хуже для всех, чем повышение НДС, уверяют чиновники. В правительстве уже не оставалось никого, кто поддерживал бы этот налог, утверждает один из чиновников: идея не нравится не только Минэкономразвития, но и Минфину, который не рассчитывает собрать много от этого налога.