Специальный вклад Росавтобанка для посетителей Банки.ру стал еще выгоднее

Росавтобанк повысил ставки по вкладу «20 лет доверия» для посетителей портала Банки.ру на 0,25 процентного пункта. Теперь при размещении вклада на срок от 91 до 180 дней процентная ставка составит 8,75%, от 181 до 270 дней — 9,75%, от 271 до 364 дней — 10,4%, а на 365 дней — 10,75%.

Сумма первоначального взноса составляет 30 тыс. рублей. Срок размещения — от 91 до 365 дней. Возможно частичное снятие средств на общую сумму не более 50% от первоначального взноса. Пополнение не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклад можно открыть до 31 августа, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

«Ставки по вкладу «20 лет доверия» в сегменте вкладов с аналогичными условиями приближены к максимальным и, в зависимости от срока, занимают с первой по четвертую позиции в рейтинге. Разместив свободные денежные средства на самый длительный срок — 365 дней — и тем самым зафиксировав выгодную ставку, вкладчик получит наибольший доход», — комментирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Также клиентам предоставляется возможность оформить любую пластиковую карту со скидкой 50% на стандартный выпуск.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.