Дипломаты Евросоюза достигли предварительного соглашения по новому санкционному списку лиц и организаций из-за ситуации на Украине, передает Газета.Ru со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Кроме того, послы ЕС согласовали дальнейшие меры по ограничению торговли и инвестициям с Крымом и Севастополем.

«Эти соглашения вступят в силу после соответствующей письменной процедуры в среду и будут опубликованы в «Официальном журнале ЕС» вечером в среду 30 июля», — отметил источник.

По его словам, эти ограничительные меры направлены на то, чтобы остановить инвестиции в некоторых секторах в Крыму и Севастополе. Речь идет о создании, приобретении или развитии инфраструктуры в области транспорта, телекоммуникаций, энергетики, инвестиции в нефтяной, газовой отраслях или в области эксплуатации полезных ископаемых.

Ранее Белый дом заявил, что США уже на текущей неделе могут принять новые санкции против России.