Операции через интернет-банк по-прежнему недоступны крымским клиентам ПриватБанка, но теперь они могут хотя бы видеть остатки по своим счетам

Украинский ПриватБанк возобновил для своих крымских клиентов доступ к интернет-банку, рассказали «Коммерсанту» несколько его клиентов и подтвердили в самой кредитной организации. Пока доступен только информационный режим, сказал представитель банка.

Для возобновления работы интернет-банка требовалось переоформить счета, пояснил он, отметив, что решения о доступе крымских клиентов к операциям в интернет-банке, а также о получении ими вкладов на территории Украины пока нет. То есть пока клиенты банка могут лишь видеть остатки по своим счетам.

В начале марта ПриватБанк приостановил обслуживание клиентов в Крыму и проведение всех операций по банковским картам. В конце апреля российский ЦБ прекратил деятельность ПриватБанка на территории Крыма и Севастополя, тогда же Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) начал прием заявлений от граждан на выплату компенсаций в пределах 700 тыс. рублей. Однако те, кто размещал вклады через карты ПриватБанка, но не сохранил чеков, подтверждающих зачисление средств или их движение по счету, оказались лишены возможности получить по ним компенсацию в ФЗВ. И уже 6 мая фонд сообщил о продлении сроков рассмотрения заявок вкладчиков, поскольку «в процессе обработки заявлений выявлено, что в ряде случаев невозможно оперативно подтвердить достоверность поступивших заявлений», а ПриватБанк не представил информацию о фактических обязательствах перед вкладчиками.

ФЗВ по состоянию на 25 июля фонд перевел банкам-агентам 7,3 млрд рублей для расчетов с 73,1 тыс. вкладчиков ПриватБанка (на середину марта в банке были размещены средства физлиц на 6,2 млрд гривен, т. е. на 22,5 млрд рублей на тот момент). На прошлой неделе замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников указывал, что из 209 тыс. поступивших в ФЗВ заявлений примерно по 40 тыс. не было юридических оснований для выкупа фондом у банка прав требования. По информации «Коммерсанта», подавляющее большинство заявлений, по которым вкладчики не могли представить документы, приходилось именно на ПриватБанк.

С возобновлением работы системы интернет-банка ПриватБанка хотя бы в информационном режиме данная проблема может быть решена. «Любая дополнительная информация позволяет нам более оперативно принимать решения и осуществлять выплаты, — сообщил газете Мельников. — Представленная сотруднику фонда страница личного кабинета интернет-банка, где отражены остатки на счетах, должным образом зафиксированная им, может быть основанием для выплат в случае отсутствия стандартного пакета документов».