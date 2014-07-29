Евросоюз намерен распространить санкции в связи с ситуацией на Украине по крайней мере еще на пятерых граждан и две организации, при этом в черный список впервые могут попасть олигархи, которые, по мнению ЕС, поддерживают текущую неспокойную ситуацию на Украине или которым может быть выгодно такое положение вещей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Как ожидается, в перечень секторальных санкций, дорабатываемый Евросоюзом, будут в том числе включены ограничивающие меры в финансовом секторе. «Финансовые санкции резко ограничат возможности крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, по привлечению финансирования в странах ЕС», — отмечают в этой связи европейские дипломаты.

Новые меры, которые также коснутся ряда других «чувствительных» секторов, являются частью плана ЕС по усилению давления на президента РФ Владимира Путина в связи с приписываемой Москве поддержкой пророссийских ополченцев в Восточной Украине. Расчет делается на то, чтобы нанести удар экономике и «изолировать российскую элиту и таким образом заставить господина Путина пресечь трансграничный поток оружия и боевиков в восточные области Украины», поясняет WSJ.

Между тем, по данным дипломатических источников, олигархи, которые могут стать объектом европейских санкций, не входят в число крупнейших фигур, которым приписывают тесные связи с российским президентом. Список будет обнародован в среду, сообщали в ЕС. По сведениям источников в Евросоюзе, «олигархов из ближнего круга Путина» санкции могут коснуться, если, по мнению Запада, президент РФ «продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине» и после введения новых мер на этой неделе.

В свою очередь США уже распространили санкции, такие как запрет въезда и заморозка активов, на некоторых российских олигархов, включая Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, напоминает WSJ.





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