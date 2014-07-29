В России решено строить НСПК с нуля

Межведомственная комиссия по выбору технологической основы Национальной системы платежных карт (НСПК) приняла решение о создании технологической основы НСПК с нуля. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

«Принято решение строить технологическую платформу с нуля. Через год будет создан клиринговый центр, а через полтора года — выпущена первая карта», — сообщил Банки.ру заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы, президент ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков, участвующий в заседании комиссии во вторник.

Помимо создания технологической платформы с нуля прежде рассматривались варианты разработки на базе систем «Золотая корона» и «Универсальная электронная карта».

По словам Аксакова, варианты работы платформы на базе готовых систем не устроили комиссию на 100%.

«Новая система должна учитывать все передовые разработки. Для нас главное, чтобы НСПК соответствовала мировым стандартам и ожиданиям потребителей», — отметил Аксаков.